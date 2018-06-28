محمد عبد الحكم: مصر عادت لمكانها الطبيعي بعد ثورة 30 يونيو (فيديو)



وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" على فضائية "DMC"، اليوم الخميس، أن الجيش المصري ساند الشعب واستجاب لندائه في ثورة 30 يونيو من اجل التخلص من حكم الإخوان الذي تسبب في كثير من الفوضى، متابعا أن مصر بعدها عادت لموقعها الطبيعي في المنطقة واصلحت من العلاقات الخارجية مع الحرص على استقلال القرار المصري وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول وبعضها.





ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعمل جاهدًا نحو تحقيق التنمية المستدامة في البلاد خلال الفترة الأخيرة مع الحرص على التوازن في العلاقات مع دول العالم.



قال السفير محمد عبد الحكم، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الإخوان اسندوا ملف العلاقات الدولية لأفراد من الجماعة غير مؤهلين لإدارة هذا الملف العام، مشيرا إلى أنهم كانوا يتسموا بالجهل والغباء وبعيدين عن التعامل مع الدول في الخارج.