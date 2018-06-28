الأهرام يكشف عن صفقاته الجديدة (صور)

عرض مسؤولو نادي الأهرام خلال المؤتمر المقام حاليًا فيديوهات للصفقات الجديدة يتقدمها السوري عمر الميداني والثنائي البرازيلي كينو وبيراميرا.

وأكد أحمد حسن المشرف على الكرة بنادي الأهرام أن الهدف من النادي هو الاستثمار في الرياضة.

وأوضح حسن أنه حان الوقت للاستثمار في المجال الرياضي وأن يكون لدينا أكثر من محمد صلاح ومحمد النني.

وكشف العميد عن وجود جهاز فني برازيلي بالكامل، بقيادة ألبرتو المدير الفني مشيرًا إلى أن الفريق يهدف للمنافسة على البطولات.

وشدد على أنه تم التعاقد مع مجموعة لاعبين يتم الإعلان عنهم على الصفحات الرسمية الخاصة بالنادي، يتقدمهم ريبامار وكينو وعمر الميداني بالإضافة إلى بعض النجوم المصريين.

ويعقد نادي الأهرام مؤتمرًا صحفيًا في أحد فنادق القاهرة للإعلان عن التفاصيل الخاصة بشراء نادي الأسيوطي وتغيير اسمه.

وشهد المؤتمر حضور حسام البدري رئيس النادي وأحمد حسن عميد لاعبي العالم، والمشرف على الكرة وهادي خشبة مدير الكرة.