"توقع اتفاقية بين "تحيا مصر" ومحافظة القليوبية بحضور وزيرة الاستثمار (صور)
الخميس 28/يونيو/2018 - 01:28 م
إسماعيل منطاوي تصوير: علي فهيم
وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ورئيسة اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر، منذ قليل، اتفاقية مع محافظة القليوبية، لإقامة المشروعات التنموية.
وأكدت الوزيرة، أن مصر حققت نجاحًا كبيرًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي، والمشروعات التنموية، وحاز هذا البرنامج على ثقة المؤسسات الدولية المختلفة.
وحضر التوقيع، اللواء محمد أمين، أمين صندوق تحيا مصر، وإبراهيم كرم، المدير التنفيذي للصندوق، واللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية.
المزيد عن: وزيرة الاستثمار محافظة القليوبية صندوق تحيا مصر تحيا مصر