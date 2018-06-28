"توقع اتفاقية بين "تحيا مصر" ومحافظة القليوبية بحضور وزيرة الاستثمار (صور)

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ورئيسة اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر، منذ قليل، اتفاقية مع محافظة القليوبية، لإقامة المشروعات التنموية .





وأكدت الوزيرة، أن مصر حققت نجاحًا كبيرًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي، والمشروعات التنموية، وحاز هذا البرنامج على ثقة المؤسسات الدولية المختلفة.



