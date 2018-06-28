الجيش السوري يحبط هجومًا مسلحًا على نقاط عسكرية بريف القنيطرة

أحبط الجيش السوري، هجوما مسلحا على نقاطها فى محيط قرية جبا بريف القنيطرة الشرقى.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الخميس، أن وحدة من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة اشتبكت مع مجموعات مسلحة تسللت إلى محور جبا – أم باطنة للهجوم على النقاط العسكرية فى محيط قرية جبا بالريف الشرقى فى القنيطرة.

وأشارت "سانا" إلى أن الاشتباكات انتهت بإحباط الهجوم بعد مقتل العديد من المسلحين المهاجمين وفرار من تبقى منهم باتجاه قرية الحميدية.