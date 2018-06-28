"مرور" الغربية توزع 10 آلاف ملصق ومطبوعة بعنوان "هبدأ بنفسي" (صور)

وزعت إدارة مرور الغربية، بقيادة العميد أشرف مرسي، مدير مرور الغربية، وتحت إشراف اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، 10 آلاف ملصق، ومطبوعة إعلامية، على قائدي السيارات التاكسي والميكروباص والملاكي بمدن طنطا والمحلة الكبري، وباقي مدن المحافظة.ويأتي ذلك بهدف التوعية المرورية تحت عنوان "أنا هبدأ بنفسي"، وتحتوي على أهم مسببات الحوادث على شبكة الطرق السريعة والداخلية، وحملت المطبوعات إرشادات باللغة العامية تسهيلا علي المواطنين، مثل "مش هلف من أقصي اليمين"، و"هسوق عربيتي بسرعة مناسبة" و"هسيب مسافة بيني وبين القدامي" و"همشي في حارتي" و"مش هستخدم الموبايل وأنا سايق"، ومطبوعة أخرى تضم التحذيرات المرورية وقواعد المرور.وأصدر العميد أشرف مرسي، مدير إدارة مرور الغربية، منشورًا لضباط وافراد المرور بشوارع ومدن المحافظة لتوزيع الملصقات على كافة سائقي السيارات ضمن حملة مرور الغربية.