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مساعد وزير الداخلية الأسبق: الإخوان سبب ما تمر به مصر

الخميس 28/يونيو/2018 - 01:18 م
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الإخوان سبب ما تمر به مصر
اللواء مصطفى باز
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هدى عبدالرازق
 
كشف اللواء مصطفى باز، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع السجون، عن أنه حضر اجتماع به خيرت الشاطر، مضيفا: "خيرت الشاطر قص ما يحدث الآن بالتفصيل".

وأشار خلال حواره ببرنامج "صباح دريم" المذاع عبر فضائية "دريم"، اليوم الخميس، إلى أن الشاطر أكد أنه في حال عدم الإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي، وقيادات الإخوان لن يكون هناك أمن، وستحدث عمليات اغتيال، وحوادث إرهابية.

وأضاف أن الإخوان سبب ما فيه مصر الآن، من حوادث إرهابية، ولم يهتزوا لمقتل بريء بسببهم.
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