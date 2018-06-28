مجلس جامعة كفر الشيخ يوافق على تحويلها لذكية.. ويناقش استعدادات العام الدراسي

وافق مجلس جامعة كفر الشيخ، في جلسته المنعقدة، اليوم الخميس، برئاسة الأستاذ الدكتور ماجد القمري، رئيس الجامعة، على بدء الإجراءات التنفيذية لتحويل الجامعة إلى جامعة ذكية، بعد أن قام الدكتور تامر مدحت محمد، المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، بعرض عن كيفية تحول جامعة كفر الشيخ إلى جامعة ذكية وذلك بالتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية.



وعرض المدير التنفيذي، التجارب السابقة لبعض الجامعات، والخدمات الإلكترونية التي ‏يمكن أن تضاف إلى الخدمات المقدمة بالجامعة خلال الفترة الحالية والقادمة ومنها مثل: (سداد ‏المصروفات الدراسية والرسوم الخاصة باستخراج الشهادات والإفادات والدورات عن طريقة ‏خدمة فورى للمدفوعات‎Fawry، الحصول على شهادات التخرج إلكترونيا بالتعاون مع هيئة ‏البريد، التحقق من شهادات التخرج إلكترونيا بانشاء حساب خاص لكل جهة من الجهات ‏المستفيدة، التسجيل الكترونيا في الساعات المعتمدة لطلاب الدراسات العليا)، وذلك بتحديث ‏البنية التحتية التكنولوجية، وتوفير وتدريب الكوادر البشرية، وكذا توفير الموارد المالية ‏اللازمة لذلك. ‏



وطالب ‏رئيس الجامعة، بضرورة وضع خطة استراتيجية لتحويل الجامعة الى جامعة ذكية موضحا بها ‏الهيكل الجديد بالإضافة الى تحديد الموارد المادية اللازمة، وتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة بالتعاون مع الهند، ‏وكذا الموارد المالية اللازمة للصرف منها على تحديث البنية التكنولوجية بالإضافة الى تصميم ‏التطبيقات الالكترونية اللازمة لذلك‎.‎ وصرح رئيس الجامعة أن الجامعة تسعى جاهدة لتطبيق ذلك عمليًا على أرض الواقع في أسرع وقت ممكن بما سينعكس إيجابًا على تطور الجامعة وتسهيل سير العمل بها على كافة المستويات الإدارية والتعليمية.



كما تم مناقشة كيفية تشغيل مبنى الخدمات الطلابية مع بداية العام الاكاديمي ٢٠١٨٢٠١٩، حتى يقوم بتوفير الخدمة لجميع السادة العاملين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة، حيث سيتم توزيع الكتب الجامعية للطالب والأدوات الهندسية لطلاب كلية الهندسة وجميع المستلزمات والأدوات الخاصة بكليات القطاع الطبي والعلمي وتقديم جميع الخدمات الطلابية. وأكد القمري أن الهدف من إنشاء هذا المبنى هو التيسير على الطلاب وتوفير كافة احتياجاتهم داخل الجامعة وبأسعار مناسبة وتخفيف العبء عليهم وعلى جميع العاملين وأعضاء هيئة التدريس.

