رسميًا.. أبل تطلق تطبيق Schoolwork للمعلمين

طرحت شركة أبل تطبيقها المجاني Schoolwork رسميا، وأصبح بإمكان المعلمين الحصول عليه بكل سهولة عبر متجر "أب ستور"، وفقا لموقع "تك كرانش" الأمريكي.





ويتيح التطبيق للمعلمين استخدام أجهزة الأيباد الخاصة بهم لإنشاء وتوزيع المهام الدراسية لطلابهم والتعاون معهم وتتبع تقدم الطلاب الفرديين، مما يجعل العملية بسيطة وتشبه كتابة بريد إلكتروني، وفقًا لشركة أبل.





ويمكن استخدام تطبيق Schoolwork جنبًا إلى جنب مع التطبيقات التعليمية الأخرى، مثل Explain Everything وGeoGebra و Tynker و Kahoot ، والتي يمكن للمعلمين من خلالها تعيين مهام مختلفة لطلابهم.



