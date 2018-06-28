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رسميًا.. أبل تطلق تطبيق Schoolwork للمعلمين

الخميس 28/يونيو/2018 - 11:57 ص
رسميًا.. أبل تطلق تطبيق Schoolwork للمعلمين
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طرحت شركة أبل تطبيقها المجاني Schoolwork رسميا، وأصبح بإمكان المعلمين الحصول عليه بكل سهولة عبر متجر "أب ستور"، وفقا لموقع "تك كرانش" الأمريكي.

ويتيح التطبيق للمعلمين استخدام أجهزة الأيباد الخاصة بهم لإنشاء وتوزيع المهام الدراسية لطلابهم والتعاون معهم وتتبع تقدم الطلاب الفرديين، مما يجعل العملية بسيطة وتشبه كتابة بريد إلكتروني، وفقًا لشركة أبل.

ويمكن استخدام تطبيق Schoolwork جنبًا إلى جنب مع التطبيقات التعليمية الأخرى، مثل Explain Everything  وGeoGebra  و Tynker  و Kahoot ، والتي يمكن للمعلمين من خلالها تعيين مهام مختلفة لطلابهم.

ومع هذه القدرة على تعيين المهام داخل التطبيق، يمكن للمعلمين تتبع مدى أداء الطلاب لمهمة معينة، وليس مجرد مراقبة استخدامهم للتطبيق بشكل عام، مما يسمح لهم بتخصيص تجارب التعلم لكل طالب.
المزيد عن: مخصص للمعلمين مجاني تطبيق جديد تطبيق اب ستور أجهزة الآيباد Schoolwork
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