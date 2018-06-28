"الأوقاف": قدمنا للبرلمان ما يؤكد حق الأئمة في الفتوى

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الوزارة قدمت للجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب من المستندات والحجج والأسانيد ما يؤكد حق علمائها وأئمتها في الفتوى، وأن المصلحة الشرعية والوطنية معا تقتضيان عدم إقصاء الأئمة، وأن أي إقصاء للأئمة يفسح المجال لفتوى غير المتخصصين ، كون الأئمة هم الأقرب إلى الناس بحكم معايشتهم لهم على مدار اليوم ببيوت الله عز وجل.





وأوضح في تصريحات له، أن الناس تهرع إلى الأئمة في القرى والنجوع والحضر على حد سواء، إضافة إلى مئات الأئمة الذين ينشرون الفكر الوسطى ويقومون فعلا بعملية الإفتاء في المراكز الإسلامية بمختلف دول العالم، وفِي المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، ويعدون نماذج مشرفة للأزهر الشريف وسفراء هداية وسلام لمصرنا الغالية، بما يحملون من فكر وسطي راق يشيد به القاصي والداني من جميع أرجاء المعمورة.



