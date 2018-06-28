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تعليق عملية البحث عن فريق كرة القدم المفقود في كهف بتايلاند

الخميس 28/يونيو/2018 - 11:56 ص
تعليق عملية البحث عن فريق كرة القدم المفقود في كهف بتايلاند
كهف بتايلاند
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وكالات
 

أوقفت فرق الإنقاذ بشكل مؤقت عملية البحث عن فريق لكرة القدم يتكون من 12 تلميذاً ومدربهم، كانوا قد اختفوا السبت الماضي في كهف "خاو لوانج"، الواقع في مدينة خواخين بتايلاند.

 

وأفادت صحيفة "بانكوك بوست"، بأن رجال الإنقاذ شرعوا في إخراج جميع المعدات الخاصة بالبحث من الكهف بسبب ارتفاع منسوب المياه قرب مدخله جراء استمرار هطول الأمطار الغزيرة، في وقت تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يتوقف هطول الأمطار اليوم الخميس.

 

ويعمل بالقرب من مكان الحادث 132 شرطيا مع كلاب بوليسية، محاولين إيجاد أساليب أخرى لدخول الكهف والبحث عن المفقودين.

 

من جهته، أفاد نائب رئيس وزراء تايلاند، وزير الدفاع، برافيت فونغ سوفانغ، بأن 30 خبيرا أمريكيا وصلوا إلى تايلاند من جزر هاواي للمشاركة في عملية البحث، كما من المتوقع أن تبدأ اليوم الخميس أعمال الحفر فوق الكهف لإنشاء مداخل جديدة إليه.

 

ويشارك في عملية البحث حاليا نحو ألف شخص، من بينهم غطاسون من لاوس، و3 خبراء بريطانيين مختصين بالغوص في الكهوف و4 مروحيات ودراجات.

 

هذا تبرعت أميرة تايلاند، تشولابخون فالايلاك، بنحو 15 ألف دولار لعمليات البحث عن الفريق المفقود، ومن المتوقع أن تنفق هذه الأموال على شراء الأدوات والمستلزمات الأخرى لعملية البحث.

 

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