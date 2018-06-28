قريبًا.. سناب شات يضيف ألعاب جديدة للتطبيق

أجرى تطبيق سناب شات اختبارات عديدة لإضافة عناصر تشبه الألعاب داخل التطبيق خلال الأشهر القليلة الماضية، لإطلاقها في خريف هذا العام وتعاونت مع شركة ألعاب لتسهيل ذلك الأمر وفقًا لموقع Engadget الأمريكي.





على عكس الألعاب شبه السابقة التي تم إضافاتها بالفلاتر، سيحتاج المطورون بذل جهد أكبر لجلب لابتكار ألعاب أكثر تطوراً بالتطبيق؛ فالخطة المزعومة تشمل تنزيل الألعاب من متجر التطبيقات داخل سناب شات.



