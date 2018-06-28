أحمد إبراهيم يستعين بعادل إمام ويسرا.. ويعلق: "أشرف زكي بيقطع عيشي"

وكتب أحمد إبراهيم عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، قائلًا: "ياريت أي حد حكيم من الوسط الفني يقول لى اتصرف إزاي مع الشخص اللي بيدير نقابة المهن التمثيلية، النقيب أشرف زكي.. للمرة العاشرة أو الـ11 حد يرشحني لشغل والمخرج يقول له مش هقدر أشغّل أحمد إبراهيم عشان أشرف زكي مايزعلش".



وأضاف: "طب معنى كده بقى إن الأخ النقيب موصي إن اللي هيشغلني هيزعل منه وطبعًا هو زعله وحش وناس كتير بلغوني إن اسمي بيترشح وبيتشال من الشغل عشان أشرف زكي حاططني في قائمة المغضوب عليهم.. والسنة دي بالفعل أنا مشتغلتش خالص واستحملت عشان أنا مش عاوز أوسع الموضوع".



وتابع: "بيوصلني تحريضه عليا وبسكت وبتعامل بالقانون في حقوقي، لحد دلوقتي لا حس ولا خبر عن شقق النقابة وبقول بكرة كل حاجة تتعدل، شتمني أنا وزمايلي ومرضتش اروحله واردله الشتيمة"، واستطرد: "أنا كده عداني العيب وقزح، الشخص ده بيمنع عني الشغل والكل عارف اني موهوب، طب المطلوب مني أعمل إيه.. ناس كتير اتدخلت وكلمته وهو رافض حتى مجرد إن حد يكلمه عليا، ماهو كده بقى الموضوع استقصاد وقطع عيش وأنا عندي بيت مفتوح".



واختتم: "أتمنى اللي يعرف شيوخ المهنة زي عادل إمام ولا صلاح السعدني ولا يسرا ولا المنتجين المحترمين يبلغهم إن أشرف زكي بيضيع مستقبل شاب موهوب، وأنا أقسم بعزة وجلالة الله لحد دلوقتي بتعامل بكل أدب، إنما لما توصل لأن شخص يتحكم في أكل عيشي ورزق ابني يبقى ياروح مابعدك روح، اللهم بلغت اللهم فاشهد.. ياريت اللي بيعزني يشير كلامي ده على أوسع نطاق عشان رسالتي الأخيرة تكون وصلت وابقى عملت اللي عليا بالذوق".