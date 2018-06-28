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حبس مالك دار الياسمين سنة مع الشغل بتهمة النصب على مؤلف "البابا والمشير"

الخميس 28/يونيو/2018 - 11:54 ص
حبس مالك دار الياسمين سنة مع الشغل بتهمة النصب على مؤلف البابا والمشير
محكمة - أرشيفية
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مـروة هيـكل
 
قضت محكمة جنح العمرانية، اليوم، بالحبس سنة وكفالة ألف جنيها، على المتهم "ماجد .ا"، صاحب دار الياسمين للنشر والتوزيع بتهمة النصب على الكاتب الصحفي جمال جورج، وإيهامه بامتلاك دار نشر، بغرض الاستيلاء منه على مبالغ مالية نظير طباعة ونشر كتاب "البابا والمشير"، مستخدما في ذلك أوراق مزورة لدار النشر المزعومة.

وقيدت النيابة العامة القضية المادة 363 من قانون الثبات طبقا لنصوص مواد الاتهام، وجارٍ ملاحقة المتهم الهارب من قبل جهات التنفيذ المختصة.

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