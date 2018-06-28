طلاب الثانوية العامة يشتكون من صعوبة الكيمياء

قال عدد من طلاب الثانوية العامة، عقب خروجهم من لجان امتحانات لجنة المنيرة، بالسيدة زينب، إن امتحان الكيمياء، كان صعبًا، وأن جزء الكيمياء العضوية، كان الأصعب.





وأكدوا في تصريحات لـ"الفجر"، أن الامتحان جاء من داخل الكتاب المدرسي، ولا توجد أسئلة من خارج المقرر.



