لتجنب الأزمات .."الصيدليات" تطالب وزيرة الصحة بوضع ملف نواقص الأدوية في أولوياتها





طالبت الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بضرورة وضع ملف نواقص الأدوية في أولوياتها خلال الأيام القادمة.





وكشف محمود عبد المقصود رئيس الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات باتحاد الغرفة التجارية عن وجود نواقص في بعض أنواع الأدوية ، مما ينعكس على المواطن والصيدلي على حد سواء ، ولذلك مطلوب من وزيرة الصحة وضع هذا الملف من أولويات أجندتها التي ستنفذها خلال المرحلة القادمة .





وأكد "عبد المقصود" أن مجلس إدارة الشعبة أعطى نصيب الأسد من الوقت في اجتماعه لمناقشة ملف نواقص الأدوية من بين الملفات التي كانت على أجندته ، وقرر رفع مذكرة للوزيرة لبحث أزمة نواقص الأدوية ، مشددًا أن هذه المشكلة إن لم يتم وضع حلول سريعة لها ستلاحق المواطنين والصيادلة وتظهر تدريجيًا إلى أن تسبب أزمة نحن في غنى عنها ، ولذلك ننبه الوزيرة بخطورتها مبكرًا .





ولفت إلى أن شعبته تلقت عددًا كبيرًا من شكاوى أصحاب الصيدليات المنتسبين للشعب النوعية في مختلف الغرف التجارية على مستوى الجمهورية مضمونها يصب في ضرورة الاهتمام بملف نواقص الأدوية ؛ لتفادي الآثار السلبية على المستويين الاجتماعي للمواطنين ، والعملي فيما يتعلق بالصيدليات.





وأكد " عبد المقصود" أن مجلس إدارة الشعبة لديه كامل الاستعداد للتعاون مع الوزيرة ، وتوفير أي بيانات قد تطلبها من أجل وضع ملف نواقص الأدوية في أولوياتها منوهًا أنه شخصيًا لدية ثقة كبيرة بأن الوزيرة لن تتهاون في مناقشة هذا الملف والاهتمام به ، ووضعه في أولوياتها على اعتبار أنه يمثل أهمية مجتمعية قصوى.



