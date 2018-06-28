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عاجل.. تثبيت الدولار الجمركي عن 16 جنيهًا خلال يوليو المقبل

الخميس 28/يونيو/2018 - 11:51 ص
عاجل.. تثبيت الدولار الجمركي عن 16 جنيهًا خلال يوليو المقبل
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أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية عن اسـتمرار تثبيـت سـعـر الدولار الجمـركــى على معدلاته الحالية بقيمة 16 جنيها بداية من أول يوليو 2018 ولمدة شهر حتى 31/7/2018.

وأشار وزير المالية الى ان  سعر الدولار الجمركي يدور حول  نسبة 90%من سعر الدولار السائد في السوق المصرفية.

يذكر أن الوزارة اعلنت فى أول يونيو 2018 استمرار تثبيت سعـر الدولار الجمركي عند 16 جنيها حتى 30/6/2018.


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