عاجل.. تثبيت الدولار الجمركي عن 16 جنيهًا خلال يوليو المقبل
الخميس 28/يونيو/2018 - 11:51 ص
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية عن اسـتمرار تثبيـت سـعـر الدولار الجمـركــى على معدلاته الحالية بقيمة 16 جنيها بداية من أول يوليو 2018 ولمدة شهر حتى 31/7/2018.
وأشار وزير المالية الى ان سعر الدولار الجمركي يدور حول نسبة 90%من سعر الدولار السائد في السوق المصرفية.
يذكر أن الوزارة اعلنت فى أول يونيو 2018 استمرار تثبيت سعـر الدولار الجمركي عند 16 جنيها حتى 30/6/2018.
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