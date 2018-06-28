عاجل.. تثبيت الدولار الجمركي عن 16 جنيهًا خلال يوليو المقبل





أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية عن اسـتمرار تثبيـت سـعـر الدولار الجمـركــى على معدلاته الحالية بقيمة 16 جنيها بداية من أول يوليو 2018 ولمدة شهر حتى 31/7/2018.





وأشار وزير المالية الى ان سعر الدولار الجمركي يدور حول نسبة 90%من سعر الدولار السائد في السوق المصرفية.





يذكر أن الوزارة اعلنت فى أول يونيو 2018 استمرار تثبيت سعـر الدولار الجمركي عند 16 جنيها حتى 30/6/2018.







