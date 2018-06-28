12 لاعبا في القائمة النهائية لمنتخب السلة في تصفيات المونديال
الخميس 28/يونيو/2018 - 11:41 ص
دينا نبيل
أعلن الجهاز الفنى لمنتخب السلة بقيادة عمرو أبو الخير القائمة النهائية لمنتخب الرجال المقرر مشاركته فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم الذى يقام الصين 2019.
وجاءت قائمة المنتخب كالتالي:-
" رامى جنيدي - إسلام سالم - عمر عابدين - يوسف شوشة - عمرو الجندي - إبراهيم الجمال - محمد أبو النصر -أحمد سامي - هيثم كمال - عمر طارق - عاصم مرعي - أحمد خلف بيبو.
وستنطلق البطولة غداً الجمعة بالصالة المغطاة باستاد القاهرة وعلى مدار ثلاثة أيام وستبدأ بلقاء منتخب مصر والكونغو فى تمام الساعة الثامنة مساءاً.