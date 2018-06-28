لايف.. رابط مشاهدة مباراة تونس وبنما بث مباشر اليوم الخميس 28-6-2018| korastar| koralive| yallashoot

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معلومات عن مشاهدة تونس وبنما اليوم بنما Vs تونس، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي إن سبورت (المفتوحة "لم يتم الإعلان بشكل رسمي") + بي إن ماكس ، الملعب : موردافيا أرينا، المعلقين : عصام الشوالي (بي إن ماكس 1) + خليل البلوشي (بي إن 4k) .





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