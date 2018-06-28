ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

السبت.. عمال مصر يحتفلون بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو

الخميس 28/يونيو/2018 - 11:47 ص
السبت.. عمال مصر يحتفلون بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو
الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
طباعة
إسماعيل منطاوي
 
ينظم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مؤتمرًا عماليًا، احتفالا بالذكرى الخامسة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة تخليدا لهذا اليوم الذى سيكون له شأن كبير في مستقبل مصر.

وصرح النائب جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بأن عمال مصر يعاهدون القيادة السياسية على بذل أقصى الجهود للإسهام في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة التي تعيشها مصر الآن.

ويشهد الاحتفال، عدد من القيادات السياسية والنقابية في مصر ويقام الاحتفال بمقر الاتحاد العام فى 90 شارع الجلاء برمسيس فى العاشرة من صباح السبت الموافق 30 من يونيو.
المزيد عن: عمال مصر ثورة 30 يونية ثورة اتحاد عمال مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
السنغال
-
x
16:00
-
كولومبيا
اليابان
-
x
16:00
-
بولندا
بنما
-
x
20:00
-
تونس
إنجلترا
-
x
20:00
-
بلجيكا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/28/2018 12:30:04 PM