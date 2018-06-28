السبت.. عمال مصر يحتفلون بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو

ينظم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مؤتمرًا عماليًا، احتفالا بالذكرى الخامسة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة تخليدا لهذا اليوم الذى سيكون له شأن كبير في مستقبل مصر.





وصرح النائب جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بأن عمال مصر يعاهدون القيادة السياسية على بذل أقصى الجهود للإسهام في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة التي تعيشها مصر الآن.



