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طلاب الثانوية عن امتحان الجغرافيا: سهل جدا

الخميس 28/يونيو/2018 - 11:45 ص
طلاب الثانوية عن امتحان الجغرافيا: سهل جدا
طلاب - أرشيفية
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ريم محمود
 
قال عدد من طلاب الثانوية العامة، عقب خروجهم من لجان امتحان مدرسة المنيرة، بالسيدة زينب، إن امتحان الجغرافيا سهل، وفِي مستوى الطالب المتوسط، بالإضافة إلى أن جميع الأسئلة من داخل الكتاب.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة هذا العام 656343 بخلاف طلاب المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية"، حيث إن عدد طلاب الشعبة الأدبية هذا العام يبلغ 266898 طالبا وطالبة.

بينما يبلغ عدد طلاب الشعبة علمي رياضة 114716 طالبا وطالبة، ويبلغ عدد طلاب علمي علوم 264697 طالبا وطالبة.

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