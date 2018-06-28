15 شركة جديدة تنفي علاقتها مع "أبراج كابيتال"
الخميس 28/يونيو/2018 - 11:46 ص
نيفين سمير
أعلنت البورصة المصرية اليوم أن 15 شركة قد نفت أية علاقة تعاقدية أو ارتباط مع مجموعة أبراج كابيتال.
وتأتي هذه الشركات كالتالي : المصرية للمنتجعات السياحية ،شمال افريقيا للاستثمار العقاري ،البويات والصناعات الكيماوية- باكين ،أوراسكوم للتنمية – مصر، القناة للتوكيلات الملاحية ،المصرية العربية – ثمار- لتداول الأوراق المالية ، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي ، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، المصريين للاسثتماروالتنمية العمرانية، العالمية للاستثمار والتنمية ، المجموعة المصرية العقارية ، سماد مصر- ايجيفرت- ، المصرية لخدمات النقل- ايجيترانس، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة ، جلاكسو سميثكلاين .
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