قوات النظام تسيطر على بلدات جديدة شرق درعا

تواصل قوات النظام السوري والميليشيات التابعة له، عمليات استهداف للريف الدرعاوي، متعمدةً مع الطائرات الروسية توسعة رقعة القصف باتجاه الحدود السورية– الأردنية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تمكن قوات النظام وميليشياته، أمس الأربعاء، من تحقيق تقدم جديد والسيطرة على بلدتي المليحة الشرقية والمليحة الغربية، وسط اشتباكات عنيفة في محيطهما في محاولة من الفصائل استعادة السيطرة عليها.

كما تدور معارك طاحنة بين الطرفين على محاور في الجزئين الشمالي والشرقي من بلدة الحراك، في محاولة من قوات النظام السيطرة على البلدة، بالتزامن مع معارك مماثلة تجري في اللواء 52 وهو قاعدة عسكرية للنظام تقع شرق بلدة الحراك، وسط قصف مدفعي وصاروخي وجوي عنيف على محاور القتال، لإجبار الفصائل على الانسحاب من البلدة، حسب المرصد.

وأضاف المرصد أنه "ارتفع إلى 63 على الأقل، من بينهم امرأة وابنها، إضافةً إلى 8 نساء و12 طفلاً، وعنصران اثنان من الدفاع المدني، عدد القتلى المدنيين الذين قضوا في قصف جوي ومدفعي وصاروخي من قبل قوات النظام على عدة قرى وبلدات في الريف الدرعاوي، منذ 19 يونيو الحالي".