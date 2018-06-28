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كندا تعيّن أخصائية بشؤون روسيا قائدة لوحدة التجسس الإلكتروني

الخميس 28/يونيو/2018 - 10:21 ص
كندا تعيّن أخصائية بشؤون روسيا قائدة لوحدة التجسس الإلكتروني
كندا - أرشيفية
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وكالات
 

عيّن رئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو، المختصة بشؤون روسيا، شيللي بروس، رئيسة للمركز الكندي لأمن الاتصالات (CSE) المسؤول عن الاستطلاع الإلكتروني الخارجي للبلاد.

 

وذكر الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء الكندية، أن "شيللي بروس، التي شغلت منصب نائب رئيس مركز أمن الاتصالات، أصبحت قائدة له"، على أن يتم تنفيذ هذا القرار على الفور.

 

وانضمت بروس إلى CSE في عام 1989 باعتبارها لغويًة ومحللة. وهي حاصلة على درجة البكالوريوس والماجستير في "الدراسات الروسية" و"اللغة والأدب السلافيين".

 

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