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زوجة عمرو دياب توجه رسالة لـ ابنتها بخصوص صورها المثيرة

الخميس 28/يونيو/2018 - 10:05 ص
زوجة عمرو دياب توجه رسالة لـ ابنتها بخصوص صورها المثيرة
زينة عاشور وكنزي
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الفجر الفني
 
وجهت زينة زوجة الفنان عمرو دياب، ووالدة ابنته كنزي، وعبدالله، رسالة، لهما عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" بسبب النقد الذي تعرضت له ابنتها بسبب انتشار صور مثير لها مع شباب أجنبية.

"وقالت زينة، في رسالتها: "تذكروا أنه ما من شيء مطلق في هذه الحياة.. وحدها الإنسانية في ضعفها وقوتها تتحكم بمدار حياتنا.. فلا تكونوا قاسيين على أنفسكم، لأن القسوة المفرطة ستحول بينكم وبين النمو كما يليق بكم واعرفوا نقاط ضعفكم ونقاط القوة في شخصكم، تماما كما تعرفوها فى الآخرين، وتقبلوا الآخر كما هو وتعاطفوا معه لا تحكموا ولا تتدخلوا في الاخر، الاخر هو انت فى موقف ضعفك أو موقف قوتك، عيشوا أحرار فإن الحرية وجهة نظر خاصة".


"استمعوا للصوت الذي يأتيكم من الأعماق واعملوا على تطويره، فقد كبرتم محاطين بالحب لذا فأنتم على الدرب الصحيح وأخيرا، تذكروا أن تستمتعوا بأيام الدراسة الجامعية إلى أقصى الحدود.. تعلمو، استكشفوا، ولا تتخلو يوما عن أحلامكم.. والأهم من هذا كله، اشكرو الله دائما على الإمكانيات المتاحة لكم.. ولا تنسوا أن تحبوني كما أحبكم".



المزيد عن: كنزي عمرو دياب زينة عاشور انستجرام
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