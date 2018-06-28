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حبس تاجر مواشي قتل عجوزًا وتخلص من جثته في ترعة "المنير" بالشرقية

الخميس 28/يونيو/2018 - 10:13 ص
حبس تاجر مواشي قتل عجوزًا وتخلص من جثته في ترعة المنير بالشرقية
جثة
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إسلام علي وسمر السيد
 
أصدرت نيابة مشتول السوق العامة بالشرقية، اليوم الخميس، قرارًا بحبس تاجر مواشي، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل عجوز وإلقاء جثته في ترعة "المنير" بسبب 13 ألف جنيه.

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا يفيد بورود بلاغًا منى أهالي قرية "المنير" التابعة لمركز مشتول السوق، بالعثور على جثة "كامل.ع.أ" 81 سنة، من بندر مشتول، مُلقاة في مياه ترعة القرية ولا توجد بها إصابات ظاهرية سوى غصابة بالرأس، فيما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "عادل.ال.ع" 58 سنة، من بقرية "الصحافة" بدائرة المركز.

وتبين أن المتهم قام باستدراج المجني عليه وقتله بضربة على رأسه، وأُلقي بجثته في مياه الترعة، وذلك بسبب ديون على المجني عليه قيمتها 13 ألف جنيه، فيما تم ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1370 إداري مشتول السوق لسنة 2018، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارًا بحبسه على ذمة التحقيقات.
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