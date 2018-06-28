المصري: خطفنا إيزي إيمكا من المطار قبل الزمالك





قال طارق هاشم عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، إن هناك العديد من الاندية دخلت في صفقة إيزي إيمكا لاعب النصر للتعدين، والبعض كان ينتظر اللاعب في المطار من أجل ضمه.





وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "عدنان حلبية نجح في خطف اللاعب، الزمالك كان يسعى إلى ضم اللاعب بشكل كبير، ولكن حلبية انتظره في المطار وقام بتهريبه وركوب السيارة الخاصة به إلى بورسعيدي مباشرة".





واستطرد قائلا: "اللاعب في طريقة إلى بورسعيد لإنهاء كافة الامور رسميا، وسوف يكون هناك وفد إداري من المصري في اتحاد الكرة اليوم، من أجل إنهاء إجراءات قيده رسميا، وقيده إفريقيا قبل مباراة نهضة بركان".



