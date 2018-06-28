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سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس 28-6-2018

الخميس 28/يونيو/2018 - 10:30 ص
سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس 28-6-2018
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استقرت أسعار الدولار في البنوك اليوم الخميس، وذلك بعد ارتفاعهاأمام الجنيه في بنكي التجاري الدولي وقناة السويس، خلال التعاملات المسائية الأربعاء.

ورفع بنك قناة السويس، سعر الدولار إلى 17.83 جنيه للشراء و17.93 جنيه للبيع، مقابل 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، إلى 017.8 للشراء و17.94 جنيه للبيع، مقابل 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك البركة لدى تعاملات المساء عند 17.84 جنيه للشراء، و17.94 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول عند 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي مصر والأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في البنك العربي الأفريقي عند 17.81 جنيه للشراء و17.91 جنيه للبيع.

كما بقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنكي القاهرة والإسكندرية عند 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع.
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