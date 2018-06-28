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تركيا تعلن تحييد 10 إرهابيين من منظمة بي كا كا في ولاية بتليس

الخميس 28/يونيو/2018 - 09:58 ص
تركيا تعلن تحييد 10 إرهابيين من منظمة بي كا كا في ولاية بتليس
الداخلية التركية - أرشيفية
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أسماء العزب
 

أعلنت وزارة الداخلية التركية، صباح اليوم الخميس، تحييد 10 إرهابيين من منظمة بي كا كا في ولاية بتليس، حسبما ذكرت قناة تي أر تي، في خبر عاجل لها.


وتسعى القوات التركية من خلال عملياتها العسكرية، إلى تدمير أسلحة ومواقع وملاجئ المنظمة الإرهابية، وتأمين الحدود التركية مع العراق، ومنع تسلل العناصر الإرهابية إلى الداخل التركي.

 


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