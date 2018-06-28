ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رسالتان من الملك سلمان وولي عهده لأمير الكويت

الخميس 28/يونيو/2018 - 10:03 ص
رسالتان من الملك سلمان وولي عهده لأمير الكويت
الملك سلمان وولي عهده
طباعة
الفجر السعودي
 

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، رسالة إلى أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

 

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد "بعث الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لوزير الدفاع الكويتي للشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح".


وقال الملك سلمان: "يسرنا بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لمعالي الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، أن نبعث لكم أجمل التهاني، وأطيب التمنيات، سائلين الله العلي القدير أن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

 

كما بعث الأمير محمد بن سلمان، برقية، لأمير دولة الكويت، وقال ولي العهد: "يسرنا بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لمعالي الشيخ، أن أعرب لكم عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات، داعياً المولى العلي القدير أن يديم عليكم لباس الصحة والعافية، إنه سميع مجيب".

 

المزيد عن: رسالتان الملك سلمان وولي عهده الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
السنغال
-
x
16:00
-
كولومبيا
اليابان
-
x
16:00
-
بولندا
بنما
-
x
20:00
-
تونس
إنجلترا
-
x
20:00
-
بلجيكا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/28/2018 10:40:14 AM