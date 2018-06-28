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المصري يطلب التعاقد مع ثنائي الأهلي رسميا.. ويحدد بدلاء أحمد جمعة

الخميس 28/يونيو/2018 - 10:01 ص
المصري يطلب التعاقد مع ثنائي الأهلي رسميا.. ويحدد بدلاء أحمد جمعة
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أحمد عبدالحفيظ
 

قال طارق هاشم عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، إن هناك نادي سعودي يسعى لضم أحمد جمعة مهاجم الفريق مقابل 3 ملايين دولار، بالإضافة إلى عرض رسمي من نادي الاهرام سبورتس. 

وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "نسعى للتعاقد مع عمرو مرعي وأحمد علي في حالة بيع أحمد جمعة بهذا المبلغ الكبير، وقمنا بإرسال فاكس رسمي إلى المقاولون لضم اللاعب". 

وعاد ليقول: "نسعى للتعاقد مع صبري رحيل  وعمرو بركات من النادي الأهلي، في الفترة المقبلة، وكنا نتمنى تعامل الاهلي معنا في هذا الشق، ولكن الأهلي لم يرد علي العرض الرسمي الذي أرسلناه حتى الأن".

وأردف: "لا صحة لطلب الجهاز الفني عودة بانسيه مرة أخرى، فالجهاز أحال المف إلى مجلس إدارة النادي، لإنه قرار تربوي في المقام الأول، ومن الوارد التعاقد مع مهاجم نيجيري في الفترة المقبلة".

المزيد عن: عمرو بركات صبري رحيل المصري الاهلي والمصري الأهلي أحمد جمعة
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