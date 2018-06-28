"المرور": البدء في توسعة طريق كوبري الجيش بطريق السويس السبت (فيديو)
الخميس 28/يونيو/2018 - 10:00 ص
هدى عبدالرازق
قال الرائد محمد الشربيني، مشرف الغرفة العامة للمرور، إنه لا يوجد اليوم أي طرق سريعة مغلقة أو تم تحويلها، موضحًا أن الأحجام المرورية طبيعية.
وأشار "الشربيني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن مداخل القاهرة تعمل بشكل جيد، متوقعا أن تشهد الطرق كثافة مرورية مساء اليوم، وخاصة على الطرق المؤدية إلى المحافظات الساحلية.
ونوه بأنه تم غلق مدخل المطار القادم من محور الفريق أحمد شفيق والمتجه لطريق السويس لمدة شهر، وسيتم فتح مخرج المطار المؤدي إلى الطريق الدائري بدلا منه، لإجراء بعد الأعمال، بالإضافة إلى أنه سيتم توسعة طريق كوبري الجيش بطريق السويس يوم السبت في الثانية صباحا، وستنتهي في الثامنة صباحا.
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