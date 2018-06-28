جامعة عين شمس تخصص 6 أماكن لتنسيق الثانوية العامة

صرح محمد الديب، أمين عام جامعة عين شمس المساعد لشئون التعليم والطلاب، بأن الجامعة خصصت 6 أماكن للتنسيق، في منطقة العباسية داخل الحرم الجامعي (أ) بكليتي الحاسبات والمعلومات، والآداب، بالإضافة إلى تخصيص معامل بكليات الهندسة والبنات والزراعة، مشيرًا إلى أن الجامعة أضافت هذا العام معمل الحاسب الآلي بالمدينة الجامعية بنين تيسيرًا على الطلاب.



وأشار في تصريحات اليوم، إلى أن الجامعة أنهت جميع الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بأعمال التنسيق، وعلى رأسها تدريب الكوادر الفنية المؤهلة للتعامل مع الحاسب الآلي وموقع التنسيق، منوهًا بأن المعامل تحتوي على أكثر من 300 جهاز حاسب آلي، تستعد لاستقبال طلاب الثانوية العامة، وما يعادلها من شهادات.