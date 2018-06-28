مقتل 30 عنصرًا من ميليشيات الحوثي في غارات للتحالف جنوبي الحديدة

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الخميس، بمقتل 30 عنصرًا من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في غارات للتحالف بمديرية التحيتا جنوبي الحديدة.

وألقت طائرات تابعة لـ"التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن"، منشورات تحذيرية، تدعو خلالها مواطني مدينة الحديدة لعدم التوجه إلى المحافظة، ومناطق مجاورة لها، إلا للضرورة.

وكان الانقلابيون قد أعادوا مئات الأسر النازحة بقوة السلاح، واستوقفوا 25 حافلة محملة بالنازحين في مديرية الجراحي كانت في طريقها إلى محافظة إب، وأجبروها على التراجع إلى الحديدة.