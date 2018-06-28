ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مقتل 30 عنصرًا من ميليشيات الحوثي في غارات للتحالف جنوبي الحديدة

الخميس 28/يونيو/2018 - 08:42 ص
مقتل 30 عنصرًا من ميليشيات الحوثي في غارات للتحالف جنوبي الحديدة
ميليشيات الحوثي
طباعة
أسماء العزب
 

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الخميس، بمقتل 30 عنصرًا من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في غارات للتحالف بمديرية التحيتا جنوبي الحديدة.

 

وألقت طائرات تابعة لـ"التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن"، منشورات تحذيرية، تدعو خلالها مواطني مدينة الحديدة لعدم التوجه إلى المحافظة، ومناطق مجاورة لها، إلا للضرورة.

 

وكان الانقلابيون قد أعادوا مئات الأسر النازحة بقوة السلاح، واستوقفوا 25 حافلة محملة بالنازحين في مديرية الجراحي كانت في طريقها إلى محافظة إب، وأجبروها على التراجع إلى الحديدة.

المزيد عن: ميليشيات الحوثي منشورات تحذيرية مقتل 30 من الحوثيين غارات للتحالف جنوبي جنوبي الحديدة الحديدة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
السنغال
-
x
16:00
-
كولومبيا
اليابان
-
x
16:00
-
بولندا
بنما
-
x
20:00
-
تونس
إنجلترا
-
x
20:00
-
بلجيكا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/28/2018 8:40:08 AM