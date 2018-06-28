منشورات تحذيرية لسكان "الحديدة".. والتحالف يوضح السبب

ألقت طائرات تابعة لـ"التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن"، منشورات تحذيرية، تدعو خلالها مواطني مدينة الحديدة لعدم التوجه إلى المحافظة، ومناطق مجاورة لها، إلا للضرورة.

ويخشى التحالف العربي من وقوع المدنيين ضحية للممارسات الانقلابية؛ إذ يتخذ الحوثيون (المدعومون من إيران) المدنيين دروعًا بشرية.

يأتي هذا بعد الخسائر الميدانية الكبيرة التى منيت بها الميليشيات الحوثية، بحسب "العربية".

وكان الانقلابيون قد أعادوا مئات الأسر النازحة بقوة السلاح، واستوقفوا 25 حافلة محملة بالنازحين في مديرية الجراحي كانت في طريقها إلى محافظة إب، وأجبروها على التراجع إلى الحديدة.