نانسي عجرم تحيي حفلًا غنائيًا في موناكو 9 أغسطس

تستعد المطربة اللبنانية نانسي عجرم لأحياء حفلاً غنائيا فى موناكو يوم 9 أغسطس المُقبل، ضمن فعاليات مهرجان صيف مونت كارلو.





وأعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عن الحفل عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، ونشرت الفيديو الدعائي للحفل وكتبت:" تحيي الفنانة نانسي عجرم حفل فني في مونت كارلو يوم الخميس ٩ أغسطس ٢٠١٨".





يذكر أن نانسي عجرم طرحت مؤخرا كليب غنائي "ومعاك"، والأغنية باللهجة المصرية من كلمات محمد الرفاعي، وألحان محمد يحيى، وتوزيع اللبناني هادي شرارة.



