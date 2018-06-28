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نانسي عجرم تحيي حفلًا غنائيًا في موناكو 9 أغسطس

الخميس 28/يونيو/2018 - 08:26 ص
نانسي عجرم تحيي حفلًا غنائيًا في موناكو 9 أغسطس
نانسي عجرم
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صلاح حسن
 
تستعد المطربة اللبنانية نانسي عجرم لأحياء حفلاً غنائيا فى موناكو يوم 9 أغسطس المُقبل، ضمن فعاليات مهرجان صيف مونت كارلو.

وأعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عن الحفل عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، ونشرت الفيديو الدعائي للحفل وكتبت:" تحيي الفنانة نانسي عجرم حفل فني في مونت كارلو يوم الخميس ٩ أغسطس ٢٠١٨".

يذكر أن نانسي عجرم طرحت مؤخرا كليب غنائي "ومعاك"، والأغنية باللهجة المصرية من كلمات محمد الرفاعي، وألحان محمد يحيى، وتوزيع اللبناني هادي شرارة.

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