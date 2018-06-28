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"الإنذار المبكر" يحذر من أتربة وغبار على 3 مناطق

الخميس 28/يونيو/2018 - 08:30 ص
الإنذار المبكر يحذر من أتربة وغبار على 3 مناطق
الإنذار المبكر
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الفجر السعودي
 

وجه "الإنذار المبكر" التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا متقدمًا باستمرار الغبار والأتربة على 3 مناطق.

 

وأشارت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، صباح اليوم الخميس، إلى استمرار النشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وتدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1 كم، على مناطق الرياض ونجران وعسير، مع فرصة لتكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح سطحية، في فترة ما بعد الظهيرة على عسير.

 

وأضافت أن الحالة تبدأ في الرياض الساعة الثامنة صباحًا وتنتهي الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وتبدأ في نجران الساعة الثامنة صباحًا وتنتهي في الرابعة عصرًا، وفي عسير تبدأ في الثامنة صباحًا وتنتهي في التاسعة مساءً.

 

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