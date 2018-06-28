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سعودي يهدي محمد صلاح 10 نخلات من عجوة المدينة

الخميس 28/يونيو/2018 - 08:28 ص
سعودي يهدي محمد صلاح 10 نخلات من عجوة المدينة
محمد صلاح
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الفجر السعودي
 

أهدى الإعلامي السعودي دخيل الأحمدي، اللاعب المصري محمد صلاح، المحترف بصفوف نادي ليفربول، 10 نخلات من تمر المدينة المنورة؛ لرفض صلاح استلام أفضل لاعب في مباراة السعودية ومصر، والمقدمة من إحدى شركات الخمور.

 

وقال الأحمدي في تغريدة له عبر تويتر: "أتشرف بتقديم هدية بسيطة عبارة عن 10نخلات من تمرة #عجوة_المدينة للنجم العالمي #محمد_صلاح، وستصل بإذن الله ثمارها مدى الحياة إلى مقر إقامته نظير مواقف أبو مكة المشرفة بإيصال رسالة عفوية للعالم أجمع عن سماحة ديننا، وامتناعه عن استلام الجائزة المقدمة من شركة الخمور".

 

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