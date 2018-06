نسرين طافش عن "اللي باعنا خسر دلعنا" لـ راغب علامة: تستحق أن تكون أغنية الصيف

مش معقول شو حلوة لحنها و كلامها بفش القلب و اداء السوبر ستار الو نكهة مبهجة متل ما عودنا راقي و مبدع ❤ بتستحق تكون غنية الصيف 👌🏻🌊🌞💃🏻 The one and only super star 🎵🎶🎧🎤💃🏻❤ مبدع يا @khayametto 👌🏻 #اللي_باعنا_خسر_دلعنا #غنية الصيف 💃🏻

A post shared by Nesreen Tafesh (@nesreentafesh) on Jun 26, 2018 at 6:37am PDT