نسرين طافش عن "اللي باعنا خسر دلعنا" لـ راغب علامة: تستحق أن تكون أغنية الصيف

أشادت الفنانة السورية نسرين طافش بأغنية النجم اللبناني راغب علامة "اللي باعنا خسر دلعنا"، التي تم طرحها مؤخرا بطريقة الفيديو كليب.





وقامت نسرين باعادة نشر الأغنية علي حسابها الشخصي بـ"إنستجرام" وعلقت عليها قائلة: "مش معقول شو حلوة لحنها وكلامها بفش القلب وأداء السوبر ستار إلو نكهة مبهجة متل ما عودنا راقي ومبدع بتستحق تكون غنية الصيف".





المعروف أن الأغنية حققت ما يزيد عن 3 ملايين مشاهدة بعد طرحها بأسبوع واحد، وهي من كلمات محمد البوغة وألحان محمود الخيامي، وتوزيع مدحت خميس.



