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روحاني يتوعد بتركيع الولايات المتحدة

الخميس 28/يونيو/2018 - 08:22 ص
روحاني يتوعد بتركيع الولايات المتحدة
حسن روحاني
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وكالات
 

توعد الرئيس الإيراني حسن روحاني بجعل الولايات المتحدة الأمريكية تجثو على "ركبتيها".

 

وقال روحاني في خطابه المتلفز: "في أي حالة من الأحوال لن نستسلم للولايات المتحدة وسنحافظ على عظمتنا الوطنية التاريخية، وسنضع الولايات المتحدة في هذا النضال على ركبتيها. فيجب أن نظهر للعالم أننا سنتجاوز المعضلات والعقوبات، دون التخلي عن عظمتنا وحريتنا واستقلالنا وديمقراطيتنا ونظامنا الجمهوري وديننا وثقافتنا".

 

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في بداية مايو الماضي انسحاب واشنطن من الاتفاقية الدولية النووية مع إيران، متوعدا بفرض أعلى مستوى من العقوبات على طهران في مجالات الطاقة والنفط والمال. كما صرح بأن الدول التي ستواصل تعاونها مع إيران، ستواجه "صعوبات جدية".

 

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