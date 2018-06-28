رئيس فنزويلا: مايك بينس ثعبان سام

وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يوم الأربعاء، نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس بـ"الأفعى السامة"، وتعهد بالتصدي لمحاولات واشنطن إزاحته عن السلطة.

وقال الرئيس الفنزويلي الاشتراكي في خطاب تلفزيوني: "في كل مرة يفتح هذا الثعبان السام، مايك بينس، فمه، أشعر أنني أكثر قوة".

مادورو أدلى بهذا التصريح بعد ساعات من تنديد بينس، خلال تفقده مركز إيواء للمهاجرين الفنزويليين في ماناوس، شمال البرازيل، بما سماه "التأثير المدمر لديكتاتورية" الرئيس الفنزويلي.

وفي معرض تعليقه على تصريح نائب الرئيس الأمريكي قال مادورو مخاطبا بينس "لقد هزمناك، وسنهزمك أينما كنت، وأينما ذهبت، يا مايك بينس".

وهاجم الرئيس الفنزويلي أيضا الاتحاد الأوروبي على خلفية قرار بروكسل مؤخرا إدراج أسماء 11 مسؤولا فنزويليا على القائمة السوداء.

ورأى مادورو أن الاتحاد الاوروبي "يركع أمام دونالد ترامب" بهدف "السطو" على الثروات الطبيعية لفنزويلا، التي تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم على الإطلاق.