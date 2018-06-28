سوء الحظ يحرم منتخب الفروسية من برونزية ألعاب البحر المتوسط





وقف الحظ وعدم التوفيق حائلا دون تحقيق المنتخب الوطني للفروسية لميدالية برونزية في بطولة دورة ألعاب البحر المتوسط والتي تقام حاليا في مدين تراجونا الإسبانية ويقدم فيها نجوم مصر مستويات مميزة في مختلف اللعبات.





وحل المنتخب المصري في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة فقط حيث مثل الفريق في الدورة محمد البرعي وعبد القادر سعيد ومحمد طاهر زيادة وعلاء ميسرة، ونال الفريق المصري تحية مميزة من جانب الجميع في طل تطور الأداء الملحوظ في الفترة الماضية.





وتأتي المشاركة بدورة ألعاب البحر المتوسط في إطار تجهيز المنتخب للبطولات المقبلة والفارس صغير السن محمد طاهر زيادة للمشاركة في بطولة العالم لألغاب الفروسية والتي تقام في أمريكا الشهر المقبل.



