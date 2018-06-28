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شاهد.. مي عز الدين تتألق بـ"الأبيض" في أحدث جلسة تصوير

الخميس 28/يونيو/2018 - 08:01 ص
شاهد.. مي عز الدين تتألق بـالأبيض في أحدث جلسة تصوير
مي عز الدين
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صلاح حسن
 
خضعت الفنانة مي عز الدين لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور محمود عبد السلام، ونشرت مي، عبر صفحتها على "إنستجرام"، مجموعة صور من الجلسة الجديدة التي ظهرت فيها وهي ترتدي فستان قصير باللون الأبيض، وجوانتي باللون الأسود.
 
يُذكر أن مي عز الدين عُرض لها مؤخرًا مسلسل "رسايل" الذي قدمته في رمضان الماضي، وشارك في بطولته كل من خالد سليم، وأحمد حاتم، ورامز أمير، ومها أحمد، وهشام إسماعيل، وأحمد خليل، وسليمان عيد، وأحمد سعيد عبد الغني، ورامي فؤاد، وهاجر الشرنوبي، ودنيا المصري، ومحسن منصور، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج تامر مرسي، وإخراج إبراهيم فخر.

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