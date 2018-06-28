نجل خالد صالح يوجه رسالة لـ زوجة محمد رمضان

وجه الممثل الشاب أحمد خالد صالح رسالة إلي الفنانة التونسية الشابة عائشة بن أحمد، زوجة الفنان محمد رمضان في مسللس "نسر الصعيد"، من خلال حسابه على موقع "إنستجرام".





ونشر أحمد، صور تجمعه بعائشة في كواليس مسلسل نسر الصعيد الذي جمعهما مؤخرًا، وعلق علي الصور قائلًا: "فخور بأني اشتغلت مع حد بموهبتك عيوش".





المعروف أن أحمد قدم دور الشقيق الأكبر لعائشة ضمن أحداث المسلسل الذي عرض في رمضان الماضي.