تفاصيل أولى حفلات "مايد إن بلاد" في مصر

تستعد الفرقة المغربية "مايد إن بلاد" لمفاجأة جمهور المزيكا البديلة فى مصر بأولى حفلاتها الغنائية، تطل خلالها على مسرح مكتبة الإسكندرية، وذلك فى التاسعة مساء الأحد 29 يوليو.

مايد إن بلاك تعد أحد أشهر الفرق الغنائية الصاعدة في المجال الموسيقي المغربي، وانطلقت في رحلتها من قلب العاصمة كازابلانكا منذ قرابة 12 سنة، وتقديم توليفة موسيقية متكلة بالأساس على الموسيقى المغاربية مع لمسات من الروك والريجي، تشارك فى الحفل مع الفرقة السكندرية الأصل قرار إزالة، من أبرز أيقونات مزيكا الروك فى الإسكندرية، بدأت رحلتها على يد المطرب والجيتاريست ياسين محجوب منذ حوالى 5 سنوات، واشتهرت بأغنيتها المثيرة للجدل "أنا الكافر بكل شريعة رفضانى"، وأطلقت مؤخرًا ألبومها الجديد "دور ملعوب".