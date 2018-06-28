رابط مباراة انجلترا وبلجيكا

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة رابط مشاهدة مباراة انجلترا وبلجيكا بث مباشر اليوم الخميس 28-6-2018 في بطولة كأس العالم 2018، الاسطورة انجلترا وبلجيكا نقل مباشر يوتيوب انجلترا وبلجيكا بدون تقطيع يلا شووت رابط انجلترا وبلجيكا اليوم ب

طولة كاس العالم مباشر انجلترا وبلجيكا.



يلا شوت مشاهدة مباراة انجلترا وبلجيكا بث مباشر ماتش انجلترا وبلجيكا اليوم 28-6-2018 كأس العالم 2018، بث حي انجلترا وبلجيكا كورة اون لاين مشاهدة مباراة انجلترا وبلجيكا من خلال البث المباشر يوم الخميس ضمن مباريات المجموعة الرابعة لكأس العالم روسيا 2018 متاحة حصرياً عبر قنوات beIN.



معلومات عن مشاهدة إنجلترا وبلجيكا اليوم إنجلترا Vs بلجيكا، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي ان ماكس 2، الملعب : ملعب كالينغراد، المعلق : حفيظ دراجي .



موعد مشاهدة إنجلترا وبلجيكا يوتيوب مباراة إنجلترا وبلجيكا في تمام الـ 9:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 8:00 مساءاً بتوقيت مصر، بين ماتش مشاهدة مباراة إنجلترا وبلجيكا مباشر لايف إنجلترا وبلجيكا بث حي اليوم 28-06-2018 كأس العالم 2018، كورة ستار مشاهدة إنجلترا وبلجيكا اليوم.



موعد مباراة انجلترا وبلجيكا



9:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

8:00 مساءاً بتوقيت مصر .

9:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

9:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

9:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

9:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

9:00 مساءاً بتوقيت العراق .

8:00 مساءاً بتوقيت السودان .

9:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

8:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

7:00 مساءاً بتوقيت تونس .

7:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

6:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

10:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

10:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

9:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

9:00 مساءاً بتوقيت قطر.

6:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

9:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .



أي قنوات تبث اللقاء؟



تبث قنوات beIN SPORTS MAX HD 1 و beIN SPORTS MAX HD 2 اللقاء مباشرة مع استوديو تحليلي خاص يسبق المواجهة ورسائل من الملعب.



شاهد البث المباشر مباراة إنجلترا وبلجيكا يوتيوب من هنا..

