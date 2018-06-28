بث مباشر مباراة السنغال وكولومبيا

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معلومات عن مشاهدة السنغال وكولومبيا اليوم السنغال Vs كولمبيا، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : + بي إن 4k، الملعب : سامارا أرينا، المعلقين : جواد بدة ( ) + حسن العيدروس (بي إن 4k) .





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