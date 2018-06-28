منسق حملة الدفاع عن مستشفى 57357: عنبر واحد بالمستشفى ينفق مليون جنيه يوميا



وأضاف "العسقلاني" في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، الذي تقدمه رشا نبيل، على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، الأربعاء، أن المصريين جبلوا على فعل الخير، معربا عن تخوفه من هدم حالة "الخيرية" الموجودة في مصر.



وتابع منسق اللجنة الشعبية للدفاع عن المستشفى، أن هناك عنبر واحد من عنابر مستشفى 57357، ينفق مليون جنيه يوميا، لأن تكلفة علاج الأورام عالية، معقبا: "لو أن المتبرع حصلت عنده حالة من الشك وتراجع عن التبرع لهذه المؤسسة حرام، فيه ناس قاعدة عشان تتعالج".





ولفت إلى أن حملة الاعلانات ممولة من شركات أخرى، وشراء المنازل المحيطة بالمستشفى اشتراها رجل الأعمال محمد الأمين ووهبها إلى المستشفى.

قال محمود العسقلاني، منسق اللجنة الشعبية للدفاع عن مستشفى 57357، إن مصر يجب أن تتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة، مشيدا بدور مستشفى 57357، ومركز القلب في أسوان في هذا الأمر.