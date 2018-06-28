ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

منسق حملة الدفاع عن مستشفى 57357: عنبر واحد بالمستشفى ينفق مليون جنيه يوميا

الخميس 28/يونيو/2018 - 05:30 ص
منسق حملة الدفاع عن مستشفى 57357: عنبر واحد بالمستشفى ينفق مليون جنيه يوميا
محمود العسقلاني
طباعة
نعيم يوسف
 
قال محمود العسقلاني، منسق اللجنة الشعبية للدفاع عن مستشفى 57357، إن مصر يجب أن تتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة، مشيدا بدور مستشفى 57357، ومركز القلب في أسوان في هذا الأمر.

وأضاف "العسقلاني" في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، الذي تقدمه رشا نبيل، على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، الأربعاء، أن المصريين جبلوا على فعل الخير، معربا عن تخوفه من هدم حالة "الخيرية" الموجودة في مصر.

وتابع منسق اللجنة الشعبية للدفاع عن المستشفى، أن هناك عنبر واحد من عنابر مستشفى 57357، ينفق مليون جنيه يوميا، لأن تكلفة علاج الأورام عالية، معقبا: "لو أن المتبرع حصلت عنده حالة من الشك وتراجع عن التبرع لهذه المؤسسة حرام، فيه ناس قاعدة عشان تتعالج".

ولفت إلى أن حملة الاعلانات ممولة من شركات أخرى، وشراء المنازل المحيطة بالمستشفى اشتراها رجل الأعمال محمد الأمين ووهبها إلى المستشفى.
المزيد عن: مستشفى محمد الأمين العسقلاني 57357
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
السنغال
-
x
16:00
-
كولومبيا
اليابان
-
x
16:00
-
بولندا
بنما
-
x
20:00
-
تونس
إنجلترا
-
x
20:00
-
بلجيكا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/28/2018 7:00:01 AM