ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

نائب: لا أحد ينكر التميز الطبي لمستشفى 57357

الخميس 28/يونيو/2018 - 05:14 ص
نائب: لا أحد ينكر التميز الطبي لمستشفى 57357
محمد فؤاد عضو مجلس النواب
طباعة
نعيم يوسف
 
قال محمد فؤاد عضو مجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة بسبب ما أثير عن وجود فساد إداري في مستشفى 57357، موضحا أنه يجب التفرقة بين التفوق الإداري والتفوق الطبي لأي كيان طبي، حيث يمكن أن يهكون هناك مستشفى كتميزة جدا طبيا، ولكن يوجد خلل إداري.

وأضاف "فؤاد" في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، الذي تقدمه رشا نبيل، على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، الأربعاء، أن هذه المستشفى بها تميز طبي ولا أحد يستطيع أن ينكر ذلك، ولكن الحديث يدور عن حق المتبرعين في معرفة أين تذهب أموالهم.

وتابع عضو مجلس النواب، أن المشكلة في مصر أننا نعتبر العمل المجتمعي على أنه تطوعي وبدون مقابل، ولكن المؤسسات العالمية والمجتمعية الناجحة تعين أشخاص من مؤسسات عالمية متخصصة بأجور عالية.

وأوضح أن تعامل مجلس الأمناء لمؤسسة 57357 "مكانش حلو"، وكان يجب عليهم أن يسارعوا لتوضيح الأمور من خلال البيانات الرسمية.
المزيد عن: مصر النهاردة مستشفى رشا نبيل 57357
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
السنغال
-
x
16:00
-
كولومبيا
اليابان
-
x
16:00
-
بولندا
بنما
-
x
20:00
-
تونس
إنجلترا
-
x
20:00
-
بلجيكا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/28/2018 7:00:01 AM