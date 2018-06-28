نائب: لا أحد ينكر التميز الطبي لمستشفى 57357



وأضاف "فؤاد" في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، الذي تقدمه رشا نبيل، على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، الأربعاء، أن هذه المستشفى بها تميز طبي ولا أحد يستطيع أن ينكر ذلك، ولكن الحديث يدور عن حق المتبرعين في معرفة أين تذهب أموالهم.



وتابع عضو مجلس النواب، أن المشكلة في مصر أننا نعتبر العمل المجتمعي على أنه تطوعي وبدون مقابل، ولكن المؤسسات العالمية والمجتمعية الناجحة تعين أشخاص من مؤسسات عالمية متخصصة بأجور عالية.



وأوضح أن تعامل مجلس الأمناء لمؤسسة 57357 "مكانش حلو"، وكان يجب عليهم أن يسارعوا لتوضيح الأمور من خلال البيانات الرسمية.

قال محمد فؤاد عضو مجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة بسبب ما أثير عن وجود فساد إداري في مستشفى 57357، موضحا أنه يجب التفرقة بين التفوق الإداري والتفوق الطبي لأي كيان طبي، حيث يمكن أن يهكون هناك مستشفى كتميزة جدا طبيا، ولكن يوجد خلل إداري.