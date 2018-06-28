سفير جيبوتي: القاهرة ساهمت في استقلال بلادي



وأضاف في لقاء مع برنامج "الآن"، المذاع على قناة Extra News الفضائية، الأربعاء، أن الشباب الذين طالبوا بالاستقلال والتحرر كانوا يبدأون نشاطهم من القاهرة، وبعد الاستقلال تأصلت وترسخت العلاقة بين البلدين.



وتابع السفير الجيبوتي في القاهرة، أن مصر اكتسبت مكانتها قبل الاستقلال وبعد الاستقلال، وتدريب الكوادر الجيبوتية، وتقديم المنح والمساعدات معربا عن شكره وتقديره للقيادة المصرية لكل ما قامت به مصر الآن وسابقا.

قال محمد ظهر حرسي، سفير جمهورية جيبوتي بالقاهرة، إن العلاقة بين بلاده ومصر تعود إلى قبل استقلال بلاده من الاحتلال الفرنسي، لأن مصر كانت منطلق لحركات التحرر الأفريقية وكانت جيبوتي من ضمن هذه الحركات.