اتحاد الكرة: نعتذر للمصريين على الإخفاق ولم نجبر صلاح على مقابلة رئيس الشيشان





قدم خالد لطيف، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، اعتذاره للشعب المصري عن إخفاق المنتخب في كأس العالم، ووعد بأن الاتحاد سيتدارك الأخطاء الإدارية التي وقع فيها خلال الفترة الماضية، كما أشار إلى أنه غير راضٍ عن المؤتمر الصحفي الذي أقيم، أمس الأربعاء.





قال لطيف، خلال تصريحات خاصة لبرنامج "مع شوبير" المذاع عبر فضائية صدى البلد: "نعتذر للشعب المصري عن الإخفاق في كأس العالم، ونوعدهم بأن نكون أفضل خلال الفترة المقبلة ونتدارك الأخطاء الإدارية التي وقعنا فيها سواء من جهاز فني أو إداري".





تابع حديثه: "على مسوليتي؛ لم أر أي فنان في فندق اللاعبين سوى محمد حماقي، أيضًا نفس الأمر فيما يخص أسر اللاعبين، أما موضوع الإقامة في جروزني فكان أمامنا خيارين إما تنفيذ كلام المدير الفني هيكتور كوبر بحيث تقدر تحاسبه أو تنفيذ كلام المسؤولين".





أكمل: "ندعم محمد صلاح بشكل كبير لكن الصحف ألقت الضوء بشكل كبير على العشاء الأخير مع الرئيس الشيشان على عكس تركيزهم على استقبال الرئيس له في البداية، تحدث البعض عن إجبارنا لصلاح على ذلك ولكنه ظهر في الصور وهو يضحك ولا يوجد شيء ونحن نقف بجواره في أي أمر".





واختتم: "لم أتعود على الاستقالة إلا بعد توضيح بعض التساؤلات للرأي العام، وحازم إمام هو المسؤول عن دراسة السير الذاتية للمدربين من أجل الاستقرار على خليفة هيكتور كوبر".



